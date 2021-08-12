KYK yurt başvuruları ve ücretleri, yüz yüze eğitim yılına başlanmadan önce merak edilen konular arasında yerini aldı. Yurt başvurularının ne zaman e-Devlet üzerinden yapılacağını merak eden öğrenciler, şu günlerde arama motorlarında " KYK yurt başvuruları başladı! KYK yurt başvuruları ne zaman sona erecek? Ücretleri ne kadar 2021?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2021?

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) üniversite öğrencilerine yönelik yurt başvurularının alımı bugün başladı.

YURT BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN! Linke tıklayarak başvuru yapabilirsiniz.

Giriş yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı altındaki "Yurt Başvurusu" ile "Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu" ekranlarından gerekli bilgilerin girilmesi gerekiyor.

KYK YURT BAŞVURU NE ZAMAN SONA ERECEK?

Bakan Kasapoğlu, üniversite öğrencilerinin bugün itibarıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait yurtlar için başvuruda bulunabileceğini duyurdu.



Bakan Kasapoğlu'nun paylaşımı şöyle:



* Üniversiteli arkadaşlarım GSB Yurtlarına hoş gelecek, sefa getirecek.



* Yurtlarımıza başvurular başladı…



* Sağlıklı, güvenli, konforlu ve gelişim dolu bir ortamda barınacağınız yurtlarımıza 12 Eylül, saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz.



KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR 2021?

YKS'ye girerek ilk defa üniversiteye girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklanmasıyla birlikte-devlet üzerinden yapılacaktır.

KYK’ya ait 6 farklı tipte yurt vardır. Yurt fiyatları 1.tip yurtlardan 6.tip yurtlara doğru yükselişe geçmektedir. Depozito ücreti, KYK yurtlarına girişte bir kereliğine ödenen ve kaldığınız odada bir hasar oluşturmadığınız takdirde yurttan çıkarken tarafınıza ödenen güvence bedelidir.

Yurt Tipi KYK Yurt Ücreti | Depozito Ücreti

1. Tip KYK Yurtları 230 314 2. Tip KYK Yurtları 250 342 3. Tip KYK Yurtları 290 396 4. Tip KYK Yurtları 325 444 5. Tip KYK Yurtları 360 492 6.Tip KYK Yurtları 390 533 Kıbrıs KYK Yurtları 500 683

KYK YURT BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

a) Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,

b) Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (Sağlık Kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler hariç)

c) Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmaması,(Cezası tecil edilenler hariç)

ç) Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmamış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunmaması,

d) Öğrencinin, Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından "Süresiz çıkarma cezası" veya öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması,

e) Uluslararası öğrencilerin öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisini vermesi,

f) Zorunlu staj hariç asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte çalışmaması,

g) Öğrencinin, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmaması gerekmektedir.