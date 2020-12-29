Pandemi nedeniyle üniversite öğrencileri derslerini online eğitim şeklinde alıyor. 1.dönemi uzaktan bitiren öğrenciler ikinci dönemde okullarına gitmek istiyor. KYK burs ve kredi işlemleri geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Gözler bu kez yurt başvurularına çevrildi. Okulların açılmaması nedeniyle yurt başvuruları sık sık erteleniyor. Ancak başvurular başladığında kaçıran öğrencilerin ikinci bir hakkı yok bu nedenle başvuruların kaçırılmaması gerekiyor. Peki KYK yurt başvuruları başladı mı? Yurt başvuruları saat kaçta başlıyor? Yurt başvurusu nasıl yapılır?

KYK YURT BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları henüz başlamadı. İkinci dönem üniversitelerin açılma kararının alınması halinde KYK yurtlarına ilgi iyice yoğunlaşacak. Ancak şuan için herhangi bir açıklama yapılmadı. Öte yandan KYK yurt başvuruları E-Devlet üzerinden yapılacak.

KYK YURT BAŞVURULARI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Geçtiğimiz yıl yurt başvuruları 19 Ağustos’ta başlayıp 26 Ağustos’ta sona ermişti. Bu yıl salgın nedeniyle başvurular ertelendi. Ancak ne zaman ve saat kaçta başlayacağıyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin açıklamalar geldikçe haberimizde yer verilecektir.

YURT BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Yurt başvuruları https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvurusu adresi üzerinden yapılır.

Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet kapısı üzerinden yapılır.

KYK YURT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

KYK yurtlarında barınmak isteyen öğrencilerin aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor;

a) Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,

b) Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (Sağlık Kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler hariç)

c) Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmaması,(Cezası tecil edilenler hariç)

ç) Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmamış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunmaması,

d) Öğrencinin, Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından "Süresiz çıkarma cezası" veya öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması,

e) Uluslararası öğrencilerin öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisini vermesi,

f) Zorunlu staj hariç asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte çalışmaması,

g) Öğrencinin, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmaması gerekmektedir.