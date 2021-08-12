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KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak 2021? | KYK yurt ücretleri ne kadar 2021?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tüm okulların yüz yüze eğitime açılacağını belirtmesinin ardından, üniversitesine geri dönecek ve yeni başlayacak olan gençlerin gündeminde yeniden KYK yurtları yer alıyor. " KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak 2021? | KYK yurt ücretleri ne kadar 2021? " merak edilen başlıklar arasında. Detaylar haberimizin devamında...

KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak 2021? | KYK yurt ücretleri ne kadar 2021?

KYK  yurt başvuruları ve ücretleri, yüz yüze eğitim yılına başlanmadan önce merak edilen konular arasında yerini aldı. Yurt başvurularının ne zaman e-Devlet üzerinden yapılacağını merak eden öğrenciler, şu günlerde arama motorlarında " KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak 2021? | KYK yurt ücretleri ne kadar 2021? " sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak 2021? | KYK yurt ücretleri nedir 2021?

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2021?

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) üniversite öğrencilerine yönelik yurt başvurularının başlayacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıllarda başvurular genel olarak ağustos ayının sonlarında başlardı. 
Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak 2021? | KYK yurt ücretleri nedir 2021?

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR 2021?

YKS'ye girerek ilk defa üniversiteye girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklanmasıyla birlikte-devlet üzerinden yapılacaktır.

KYK’ya ait 6 farklı tipte yurt vardır. Yurt fiyatları 1.tip yurtlardan 6.tip yurtlara doğru yükselişe geçmektedir.  Depozito ücreti, KYK yurtlarına girişte bir kereliğine ödenen ve kaldığınız odada bir hasar oluşturmadığınız takdirde yurttan çıkarken tarafınıza ödenen güvence bedelidir.

Yurt Tipi                                      KYK Yurt Ücreti | Depozito Ücreti

1. Tip KYK Yurtları230314
2. Tip KYK Yurtları250342
3. Tip KYK Yurtları290396
4. Tip KYK Yurtları325444
5. Tip KYK Yurtları360492
6.Tip KYK Yurtları390533
Kıbrıs KYK Yurtları500683

 

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