KYK yurt başvuruları ve ücretleri, yüz yüze eğitim yılına başlanmadan önce merak edilen konular arasında yerini aldı. Yurt başvurularının ne zaman e-Devlet üzerinden yapılacağını merak eden öğrenciler, şu günlerde arama motorlarında " KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak 2021? | KYK yurt ücretleri ne kadar 2021? " sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2021?

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) üniversite öğrencilerine yönelik yurt başvurularının başlayacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıllarda başvurular genel olarak ağustos ayının sonlarında başlardı.

Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR 2021?

YKS'ye girerek ilk defa üniversiteye girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklanmasıyla birlikte-devlet üzerinden yapılacaktır.

KYK’ya ait 6 farklı tipte yurt vardır. Yurt fiyatları 1.tip yurtlardan 6.tip yurtlara doğru yükselişe geçmektedir. Depozito ücreti, KYK yurtlarına girişte bir kereliğine ödenen ve kaldığınız odada bir hasar oluşturmadığınız takdirde yurttan çıkarken tarafınıza ödenen güvence bedelidir.

Yurt Tipi KYK Yurt Ücreti | Depozito Ücreti