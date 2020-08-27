Üniversitelerin açılmasına kısa bir süre kaldı.YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili, ''YÖK olarak, üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik.'' dedi. Buna göre 1 Ekim'den sonra üniversitelerin açılması bekleniyor.

YKS sonuçlarına göre bir çok öğrenci üniversiteyi şehir dışında okuyacak. Bazı öğrenciler de KYK yurtlarına yerleşecek. Peki KYK yurt ücreti ne kadar 2020?KYK yurt ücreti ödeme| KYK yurt başvurusu ne zaman? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? KYK yurt başvuru şartları nelerdir? KYK yurt başvuru için istenen belgeler neler?

KYK ÜCRETİ NE KADAR 2020?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yapılan zam sonrasında en düşük yurt ücreti 200 Türk Lirası olarak belirledi ve uygulamaya başladı.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yeni yıl yurt ücretleri tarifelerine göre en düşük yurt ücreti daha önceden 168 TL iken, 2020 Kyk Yurt Fiyatları 200 TL olarak belirlendi.

2020 yılında 6 ya da 8 kişilik kredili yurtlar kurumu bünyesinde hizmet veren yurt odasında kalmak isteyenlerin ödeyeceği ücret tutarı yapılan zam oranı yüzde 19'un üzerine çıktı.

KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN ?

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurularının ne zaman başlayacağına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimiz içerisinde yer alacak. Öte yandan geçtiğimiz sene yurt başvuruları 19 Ağustos'ta başlamıştı. Bu yıl yurt başvurularının eylül ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuruları e devlet sistemi üzerinden yapılacak. YKS' ye girerek ilk defa bir üniversiteye girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet portalı üzerinden alınacak.

Değerlendirme sonuçları; Genel Müdürlük internet sayfası http://sonuc.kyk.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

E DEVLET KYK BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

KYK YURT BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrenciler ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklar.

ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler, 7143 sayılı Kanun kapsamında aftan yararlanarak yeniden öğrenime başlayan öğrenciler, özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, yurt içi ve yurt dışı değişim programına katılan öğrenciler, lisans tamamlama öğrencileri ve burslu olmayan uluslararası öğrencilerin başvuruları Genel Müdürlükçe belirlenecek süre içinde e-devlet portalı üzerinden yapılmaktadır.

YURT BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER NELERDİR?