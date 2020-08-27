KYK yurt ücreti ne kadar 2020? KYK yurt ücreti ödeme
KYK yurt ücreti ne kadar 2020?KYK yurt ücreti ödeme| KYK yurt başvurusu ne zaman? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından il dışında okuyan ve KYK yurtlarında barınmak isteyen öğrenciler yurtlar hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte detaylar...
Üniversitelerin açılmasına kısa bir süre kaldı.YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili, ''YÖK olarak, üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik.'' dedi. Buna göre 1 Ekim'den sonra üniversitelerin açılması bekleniyor.
YKS sonuçlarına göre bir çok öğrenci üniversiteyi şehir dışında okuyacak. Bazı öğrenciler de KYK yurtlarına yerleşecek. Peki KYK yurt ücreti ne kadar 2020?KYK yurt ücreti ödeme| KYK yurt başvurusu ne zaman? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? KYK yurt başvuru şartları nelerdir? KYK yurt başvuru için istenen belgeler neler?
KYK ÜCRETİ NE KADAR 2020?
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yapılan zam sonrasında en düşük yurt ücreti 200 Türk Lirası olarak belirledi ve uygulamaya başladı.
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yeni yıl yurt ücretleri tarifelerine göre en düşük yurt ücreti daha önceden 168 TL iken, 2020 Kyk Yurt Fiyatları 200 TL olarak belirlendi.
2020 yılında 6 ya da 8 kişilik kredili yurtlar kurumu bünyesinde hizmet veren yurt odasında kalmak isteyenlerin ödeyeceği ücret tutarı yapılan zam oranı yüzde 19'un üzerine çıktı.
KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN ?
Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurularının ne zaman başlayacağına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimiz içerisinde yer alacak. Öte yandan geçtiğimiz sene yurt başvuruları 19 Ağustos'ta başlamıştı. Bu yıl yurt başvurularının eylül ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.
KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK yurt başvuruları e devlet sistemi üzerinden yapılacak. YKS' ye girerek ilk defa bir üniversiteye girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet portalı üzerinden alınacak.
Değerlendirme sonuçları; Genel Müdürlük internet sayfası http://sonuc.kyk.gov.tr adresinden ilan edilecektir.
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KYK YURT BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrenciler ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklar.
ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler, 7143 sayılı Kanun kapsamında aftan yararlanarak yeniden öğrenime başlayan öğrenciler, özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, yurt içi ve yurt dışı değişim programına katılan öğrenciler, lisans tamamlama öğrencileri ve burslu olmayan uluslararası öğrencilerin başvuruları Genel Müdürlükçe belirlenecek süre içinde e-devlet portalı üzerinden yapılmaktadır.
YURT BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER NELERDİR?
- 1. Öncelik Belgesi (Önceliği Olanlar İçin); Öncelik belgeleri, Genel Müdürlüğümüz tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından doğrulanmaktadır. Doğrulaması yapılamayan öğrenciler, sonuç ekranında belirtilen belgeyi yerleştirildikleri yurt müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
- Şehit ve gazi çocuğu, gaziler (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınan Seyahat Kartı veya Sosyal Güvenlik Kurumundan ilgili kanun maddelerine göre aylık bağlandığını gösterir belge),
- % 40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler ( Tam teşekküllü hastaneden alınacak rapor),
- Lise ve dengi öğrenimlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınacak belge veya Mahkeme Kararı)
- Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar, (Darüşşafaka Lisesinden alınacak belge)
- Milli sporcular (Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünden alınacak belge/yazı)
- Gönüllü güvenlik korucusu olarak çalışan ve çalışırken vefat edenlerin, gönüllü güvenlik korucusu olarak emekliye ayrılan ve emekliye ayrıldıktan sonra vefat edenlerin çocukları (İçişleri Bakanlığından alınacak belge) 2. 4 adet son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf.
- 3. % 40 ve üzeri engelli ebeveyni olanların (Tam teşekküllü hastaneden alınacak rapor).
- 4. 18 yaşından küçükler için Genel Müdürlük internet sayfasından temin edilen ve doldurulan Veli/Vasi İzin Belgesi.
- Verilen süre içinde ilgili yurt müdürlüklerine kayıt yaptırmayan öğrenciler, haklarını kaybedeceklerdir.