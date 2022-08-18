15 Ağustos Pazartesi itibarıyla açıklanan YKS tercih sonuçları sonrası üniversite adayları, tercih ettikleri ve hayalleri olan üniversitelere yerleşmenin heyecanını yaşadı. Kısa süre sonra başlayacak olan yeni öğrencilik hayatları için büyük bir heyecan yaşayan adaylar, hem farklı şehirlerde okuyacakları için hem de maddi destek olması için KYK'nın yurt ve burs desteklerine başvuruda bulunmak istiyor. Peki KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak 2022 ? İşte KYK başvuru ekranı...

KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2022? İŞTE KYK BAŞVURU EKRANI...

15 Ağustos'ta açıklanan YKS tercih sonuçlarının ardından merak edilen sorulardan biri de KYK yurt ve burs başvurularının ne zaman başlayacağı oldu. Her yıl, üniversiteye yeni başlayan adaylar, Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından üniversite öğrencilerine verilen geri ödemeli kredi veya burslardan faydalanmak, yurtlarında barınmak için başvuru yapıyor.

Geçtiğimiz yıllarda öğrencilerin 2022-2023 eğitim-öğretim dönemine başlamalarının ardından başlayan burs başvuruların bu sene bu şekilde olacağı bekleniyor. Yurt başvuruları için de henüz kurumlar tarafından resmi bir açıklama yapılmadığı için net bir tarih belli değil. Resmi bir açıklama geldiği zaman haberimizde yer vereceğiz.

Tarihler açıklandığında başvuruda bulunmak isteyen öğrenciler, e-devlet üzerinden kimlik bilgilerini girerek başvuruda bulunabilecekler.

KYK YURT BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

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