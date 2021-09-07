KYK yurt yönetim memuru alımı şartları nelerdir? KYK yurt yönetim memur maaşı ne kadar?

Kredi ve Yurtlar Kurumuna yurt yönetim memuru alım şartları ve maaşları için araştırmalar başladı. KYK yurt yönetim memurluğuna KPSSP3 puan türünden alım yapılacak. Bu yıl yurt yönetim memurluğu kadrosuna yapılacak atama sayısı 500 olarak belirlendi. Peki, Yurt Yönetim Memuru görevleri nelerdir? 2020 yılında maaşı ve nöbet ücreti 2020'da ne kadardır? Yurt yönetim personeli tayin hakkı var mı? İşte detaylar...

KYK YURT YÖNETİM MEMURU ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

Yurt müdürlüklerinde 24 saat esasına göre hizmet verilmektedir. Yurt yönetim personeli genel müdürlük tarafından belirlenen görevleri yürütür, personelin çalışma saatlerini ise ilgili mevzuat çerçevesinde görev yapılan il müdürlükleri belirlemektedir. Yurt yönetim memurları normal çalışmanın yanı sıra nöbete kalmaktadır. Bayram ve hafta sonları da nöbet sırası gelen personel nöbet süresi boyunca görevinin başında bulunmak zorundadır. KYK yurt yönetim memuru alımı için genel şartlar ise;

T.C. vatandaşı olmak

En az lisans mezunu olmak,

KPSS’den en az 60 almak,

65 yaşından büyük olmamak,

SGK’dan emeklilik aylığı almamak,

Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak,

Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak gerekiyor.

652 yurt yönetim personeli alımları sürecinin Eylül içerisinde açıklanması için adayların beklentilerini ve taleplerini gündeme alıyoruz. Birçok gündem haberimizin ardından GSB işçi alımları ile antrenör alımları sürecine girilmişti.

KYK YURT YÖNETİM MEMUR MAAŞI NE KADAR?

KYK yurt yönetim memur maaşı 2020 itibariyle 3.450 TL'dir. Ayrıca KYK yurt yönetim memurları maaşlarının yanı sıra nöbet ücreti de alırlar, nöbet parası en fazla 90 saat üzerinden verilmektedir. Yeni yılın bütçe kanununda fazla çalışma ücreti saat başına 2,26 TL olarak belirlenmiştir. Beşinci toplu sözleşme kararına göre KYK personeli saat başı bu rakamın üç katı yani 6,78 TL nöbet ücreti kazanmaktadır. 90 saatlik nöbet ücretinin karşılığı brüt 610,2 TL iken net olarak 518,7 TL’dir. Personelin kalacak yeri ve yemekleri, ilgili yurt yönetimi tarafından karşılanmaktadır.

KYK YURT YÖNETİM MEMURU GÖREVLERİ

Madde 1- Yurt müdürlüklerinde özel ve gece hizmetlerinin yürütülmesiyle ilgili usul ve esasları tespit etmektir.

Kapsam

Madde 2- Yurtlardaki nöbet hizmetleri ile ilgili iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 101 inci maddesi, Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği?nin 37 inci maddesi ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu talimatta geçen;

a. Özel Hizmet : Normal günlerde 17.30-24.00, hafta sonu ve diğer resmi tatil günlerinde 8.30-24.00, yarım çalışma günlerinde ise 13.00-24.00 saatleri arasında yürütülen hizmeti,

b. Gece Hizmeti : 24.00-8.30 saatleri arasında yürütülen hizmeti,

c. Nöbetçi Amir : Nöbet hizmetlerinin bu talimat hükümlerine göre yürütülmesini denetleyen yurt müdürünü,

d. Nöbetçi Memur : Özel ve gece hizmetlerinin bu talimat esaslarına göre yürütülmesinden sorumlu personeli,

e. Gece Hizmetlisi : Yurtlarda nöbetçi memura yardımcı olmak üzere bu talimat hükümleri çerçevesinde görev yapan hizmetli personeli,

f. Nöbet İzni : Nöbetçi memura gece hizmeti süresince tuttuğu nöbet karşılığında bu talimatta belirtilen esaslara göre kullanılacak izni,

g. Nöbet Defteri : Özel ve gece hizmeti ile ilgili hususların kaydedildiği defteri,

h. Fazla Mesai Ücreti : Her yıl bütçe yasasında belirtilen miktar üzerinden imkanlar ölçüsünde ödenen ücreti,

ı. Fazla Mesai Saati : Normal mesai saatleri dışında yapılan ve bu talimatta belirtilen fazla çalışma saatini İfade eder.