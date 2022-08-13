KYK yurtlarında görülen yabancı kişiler ile algı yaratılmaya çalışılmıştı! O görüntüler sonrası Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden açıklama!

İstanbul Maltepe'de bir grup yabancı gencin yurt içierisinde görünmesi sonrası başta Zafer Partili kişiler olmak üzere birçok kişiden eleştiriler gelmişti. O görünütüler sonra Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden basın açıklaması geldi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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KYK yurtlarında görülen yabancı kişiler ile algı yaratılmaya çalışılmıştı! O görüntüler sonrası Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden açıklama!

İstanbul Maltepe'de Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'nda çekilen ve sosyal medyada infiale neden olan görüntüler bir grup siyasi tarafında eleştirilmiş ve görüntülerin sosyal medya üzerinde gündem olmasına neden olmuştu. O görüntülerin paylaşılması sonrası ortaya atılan iddialar Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından çürütüldü.

KYK yurtlarında görülen yabancı kişiler ile algı yaratılmaya çalışılmıştı! O görüntüler sonrası Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden açıklama!

Görüntülerin sosyal medyada gündem olması sonrası Zafer Partili Sevda Gül Tunçer twitter hesabından "Sayın Bakan @kasapoglu: Maltepe Mimar Sinan KYK Öğrenci Yurdunda kalan 40-50'li yaşlardaki Arapça konuşan sakallı tipler kimlerdir? Bu kimselerden öğrenci belgesi sordunuz mu? Yurt etrafındaki MB plakalı araçlar kimlere ait? Bu soruların cevabını istiyoruz." şeklinde paylaşım yaparak algı olulturmaya çalışmıştı.

KYK yurtlarında görülen yabancı kişiler ile algı yaratılmaya çalışılmıştı! O görüntüler sonrası Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden açıklama!

O sorular sonrası Kredi Yurtlar Gnel Müdürlüğü bugün itibari ile 1 Eylül'e kadar devam eddecek olan SeyehatSever uygulaması ile 60.000 gencin yurtlardan faydalarındakları biligisini vererek bir basın açıklaması yaptı.

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