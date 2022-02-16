KYK’dan beslenme yardımı nasıl alınır 2022? KYK beslenme yardımı ne kadar oldu 2022? soruları son saatlerde öğrencilerin gündeminde. KYK yurtlarında barınan öğrencilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğa, kabine toplantısı sonrası yaptığı önemli açıklamaların ardından müjde verdi. Öğrencilere yönelik kararı sona saklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni beslenme yardımının rakamını açıkladı. İşte detaylar...

KYK’DAN BESLENME YARDIMI NASIL ALINIR 2022?

KYK belenme yardımı sayesinde, yurtlarda barınan öğrenciler yemekhanelerden yemeklerini ücretsiz olarak yiyebiliyor. Öğrencilerin ilk tercih ettiği yurtların başında gelen KYK yurtlarında internet arttırılırken beslenme yardımı da arttırıldı. KYK beslenme yardımı almak için artı bir çaba sarf etmenize veya herhangi bir yere başvurmanıza gerek yok. KYK yurdunda kalan her öğrenciye bu hak veriliyor. 2021 yılında 570 TL olan beslenme yardımı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ardından 750 TL'ye çıkarıldı.

KYK BESLENME YARDIMI NE KADAR OLDU 2022?

KYK yemek yardımı 2020-2021 yılında aşağıdaki gibiydi...

Kahvaltı için (günlük) 5,00 TL

Akşam yemeği için (günlük) 11,00 TL

Toplam günlük yemek yardımı 16,00 TL

Toplam aylık yemek yardımı 480 TL

2021- 2022 yılında;

570 TL

16 Şubat 2022 tarihi itibarıyla; 750 TL olarak belirlendi.