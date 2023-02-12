Kyle Gourlay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyle Gourlay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kyle Gourlay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kyle Gourlay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kyle Gourlay 24 Eylül 1998 tarihinde Dundee şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kyle Gourlay Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 14 Sports Management yapmaktadır. Kyle Gourlay, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cove Rangers FC futbol takımında oynamaktadır. Cove Rangers FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Kyle Gourlay'nin Cove Rangers FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Kyle Gourlay Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kyle Gourlay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kyle Gourlay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kyle Gourlay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Dundee FC U20

30 Mart 2017 yılında Clyde FC

15 Mayıs 2017 yılında Dundee FC U20

20 Ekim 2017 yılında Airdrieonians

1 Ocak 2018 yılında Dundee FC U20

19 Ocak 2018 yılında Clyde FC

29 Nisan 2018 yılında Dundee FC U20

1 Temmuz 2018 yılında Dundee Reserves

2 Temmuz 2018 yılında Elgin City

5 Mayıs 2019 yılında Dundee Reserves

12 Temmuz 2019 yılında Hamilton Acad.

1 Temmuz 2021 yılında Cove Rangers FC

Kyle Gourlay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kyle Gourlay şuan Cove Rangers FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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