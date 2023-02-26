Kyle Jurgens kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyle Jurgens Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kyle Jurgens adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kyle Jurgens Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kyle Jurgens 30 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kyle Jurgens Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lion Sports Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stellenbosch FC futbol takımında oynamaktadır. Stellenbosch FC takımına - tarihinde katılmıştır. Kyle Jurgens'nin Stellenbosch FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kyle Jurgens Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kyle Jurgens isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kyle Jurgens Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kyle Jurgens Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kyle Jurgens şuan Stellenbosch FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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