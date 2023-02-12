Kyle Mcclelland kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyle Mcclelland Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kyle Mcclelland adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kyle Mcclelland Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kyle Mcclelland 10 Şubat 2002 tarihinde Glasgow şehrinde doğmuştur. Aslen Kuzey İrlanda,İskoçya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı David Kyle McClelland şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kyle Mcclelland Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Kyle Mcclelland, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cove Rangers FC futbol takımında oynamaktadır. Cove Rangers FC takımına 12 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Kyle Mcclelland'nin Cove Rangers FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Kyle Mcclelland Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kyle Mcclelland isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kyle Mcclelland Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kyle Mcclelland futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Rangers FC U18

1 Temmuz 2020 yılında Rangers II

6 Mart 2021 yılında Falkirk FC

5 Mayıs 2021 yılında Rangers II

1 Temmuz 2022 yılında Hibernian B

12 Eylül 2022 yılında Cove Rangers FC

31 Mayıs 2023 yılında Hibernian B

Kyle Mcclelland Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kyle Mcclelland şuan Cove Rangers FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Kyle Mcclelland Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kuzey İrlanda U21 takımında 13 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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