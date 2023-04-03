Kyle Mclagan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyle Mclagan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kyle Mclagan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kyle Mclagan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kyle Mclagan 14 Ekim 1995 tarihinde Lee's Summit şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kyle Mclagan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Stars Consulting yapmaktadır. Kyle Mclagan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Víkingur Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Víkingur Reykjavík takımına 17 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Kyle Mclagan'nin Víkingur Reykjavík ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kyle Mclagan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kyle Mclagan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kyle Mclagan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kyle Mclagan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FC Roskilde

24 Ağustos 2020 yılında Fram Reykjavík

17 Şubat 2022 yılında Víkingur

Kyle Mclagan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kyle Mclagan şuan Víkingur Reykjavík takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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