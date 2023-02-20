Kyle Scott kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyle Scott Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kyle Scott kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kyle Scott ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kyle Scott kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyle Scott Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kyle Scott kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyle Scott Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kyle Scott adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kyle Scott Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kyle Scott 22 Aralık 1997 tarihinde Bath şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Kyle Michael Scott şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kyle Scott Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kyle Scott, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orange County SC futbol takımında oynamaktadır. Orange County SC takımına 4 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Kyle Scott'nin Orange County SC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Kyle Scott Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/kylescott22

http://www.instagram.com/kylescott_97/

Kyle Scott Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kyle Scott isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Kyle Scott Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kyle Scott futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Chelsea U18

1 Temmuz 2015 yılında Chelsea U21

14 Temmuz 2018 yılında Telstar

31 Aralık 2018 yılında Chelsea U23

29 Temmuz 2019 yılında Newcastle U23

31 Ağustos 2021 yılında Cincinnati

2 Şubat 2022 yılında Kulüpsüz

4 Ağustos 2022 yılında Orange County

Kyle Scott kimdir

Kyle Scott Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kyle Scott şuan Orange County SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Southampton FC, Chelsea FC

Kyle Scott Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Amerika Birleşik Devletleri U18 takımında 13 numaralı formasıyla 9 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Kyle Scott nereli

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