Kyle Vassell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyle Vassell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kyle Vassell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kyle Vassell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kyle Vassell 7 Şubat 1993 tarihinde Milton Keynes şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Kuzey İrlanda,İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Kyle Thomas Vassell şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kyle Vassell Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini STAG Management yapmaktadır. Kyle Vassell, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kilmarnock FC futbol takımında oynamaktadır. Kilmarnock FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kyle Vassell'nin Kilmarnock FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Kyle Vassell Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kylevassell/

Kyle Vassell Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kyle Vassell isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kyle Vassell Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kyle Vassell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Brentford

10 Eylül 2010 yılında Woking

10 Ekim 2010 yılında Brentford

1 Şubat 2011 yılında St. Albans City

31 Mayıs 2011 yılında Brentford

1 Temmuz 2011 yılında Kulüpsüz

11 Ekim 2011 yılında Dover Athletic

25 Kasım 2011 yılında Sutton Utd

7 Aralık 2012 yılında Chelmsford

1 Temmuz 2013 yılında Bishop's St.

11 Kasım 2013 yılında Peterborough

26 Mart 2015 yılında Oxford United

31 Mayıs 2015 yılında Peterborough

6 Kasım 2015 yılında FC Dag & Red

3 Ocak 2016 yılında Peterborough

8 Ocak 2016 yılında Shrewsbury

31 Mayıs 2016 yılında Peterborough

1 Temmuz 2016 yılında Blackpool

1 Temmuz 2018 yılında Rotherham

15 Ocak 2021 yılında Fleetwood

31 Mayıs 2021 yılında Rotherham

9 Ağu 2021 yılında Cheltenham

17 Ocak 2022 yılında San Diego Loyal

1 Ocak 2023 yılında Kilmarnock FC

Kyle Vassell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kyle Vassell şuan Kilmarnock FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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