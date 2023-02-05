Kylian Kaiboue kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kylian Kaiboue Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kylian Kaiboue adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kylian Kaiboue Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kylian Kaiboue 20 Ağu 1998 tarihinde Firminy şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Fransa,Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kylian Kaiboue Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alliance Soccer Consulting yapmaktadır. Kylian Kaiboue, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Bastia futbol takımında oynamaktadır. SC Bastia takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Kylian Kaiboue'nin SC Bastia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kylian Kaiboue Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kylian Kaiboue isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kylian Kaiboue Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kylian Kaiboue futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Montpellier

1 Temmuz 2020 yılında FC Sète 34

30 Haziran 2021 yılında Montpellier

1 Temmuz 2021 yılında SC Bastia

Kylian Kaiboue Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kylian Kaiboue şuan SC Bastia takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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