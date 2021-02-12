Kylie Jenner babası Caitlyn Jenner'a makyaj yaptı! Video izlenme rekoru kırdı
2015 yılında cinsiyet değiştiren babası Caitlyn Jenner'a kendi youtube kanalında makyaj yapan 23 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız Kylie Jenner'ın videosu takipçileri tarafından çokça izlenme alırken videoya binlerce yorum yapıldı. Sohbet havası içinde babasıyla gerçekleştirdiği video kameralara böyle yansıdı.
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12 Şubat 2021 Cuma 10:40
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