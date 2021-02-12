Kylie Jenner, cinsiyet değiştiren babası Caitlyn Jenner'a makyaj yaptı

Her yaptığı ile gündem olan Kylie Jenner, bu defa babası Caitlyn Jenner'a makyaj yaptı. Video ise Caitlyn Jenner'ın YouTube kanalında yayınlandı.Videoda makyaj yaparken baba-kızın arasında geçen sohbet ise duygulandırırken merak edilen soruların cevabı da verildi.

"SANA BABA DEDİĞİMDE İNSANLARIN KAFASI KARIŞIYOR"

6 yıl önce cinsiyet değiştiren Caitlyn Jenner'a 'baba' şeklinde hitap etmeye devam eden Jenner, babasına "Sana baba dediğimde insanların kafası karışıyor. Bunu 3 yıl önce konuşmuştuk ama sen bu konuda nasıl hissediyorsun?" diye sordu. Jenner ise kızının sorusuna "Cinsiyet değiştirmek hayatımda verdiğim en iyi karar. Ama her ne olursa olsun ben senin babanım. Hitap etme konusunda herkesin bir fikri var. Herkes bir şeyler söylüyor ama ben sizin babanızdım, babanızım ve bu hep böyle kalacak" şeklinde yanıtladı.

"BABAM BİZİ ÇOK İYİ YETİŞTİRDİ"

Reality show yıldızı ve aynı zamanda kozmetik markası sahibi olan Jenner, babası Caitlyn ile yakın ilişkileri olduğunu belirterek, "Babam bizi çok iyi yetiştirdi. Hiçbir spor müsabakasını kaçırmazdık. Her gün bizi okula götürürdü. Okul, evimize 45 dakika mesafedeydi" şeklinde konuştu.