Kylie Jenner kozmtik üretiminden vazgeçip dezenfektan üretmeye başladı

Keeping Up with the Kardashians aile reality şovun yıldızı Kylie Jenner kozmetik ürünlerinin üretimine son vererek dezenfektan üretmeye başladı.

KENDİLERİNİ SALGINLA MÜCADELEYE ADADI

Yeni girişimlerinden bahseden marka temsilcisi, şirketlerinin kendilerini salgınla mücadele çalışanlarının ihtiyacına adadığını belirtti. Ayrıca temsilci, el dezenfektanı üretiminin kozmetik ürünlerinin üretimini etkilemeyeceğini de sözlerine ekledi.

1 MİLYON DOLAR BAĞIŞ YAPTI

Koronavirüse karşı günlerdir evinden çıkmayarak çağrıda bulunan Kylie Jenner, geçtiğimiz günlerde koronavirüse karşı mücadele eden sağlık çalışanlarını desteklemek için 1 milyon dolar bağış yapmıştı.