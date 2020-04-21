Kylie Jenner, makyajsız görenler tanıyamadı

Geçen ay Kylie Jenner, 171 milyon Instagram takipçisini COVID-19 ile mücadele için evde kalmaya çağırdı.

Ancak Jenner, Beverly Hills'te arkadaşının Stassie Karanikolaou'yu ziyaret etmek için dışarı çıktı.

22 yaşındaki Kylie Jenner'in bu hali görenleri şaşırttı. Jenner, makyajsız ve çıplak ayaklı haliyle neredeyse tanınmaz görünüyordu.

Kylie Jenner, üzerinde bir eşofman takım, makyajsız yüzü, öylesine topladığı saçları ve elinde bir cips paketiyle yakın arkadaşı Stattie Karanikolaou'yu ziyaret etti.

Hem ailesiyle birlikte reality show yapan hem de dünyaca ünlü bir kozmetik markasının sahibi olan Jenner, şimdilerde karantina sebebiyle California'nın Hidden Hills bölgesinde yer alan evinden dışarı çıkmıyordu.