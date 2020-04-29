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  3. Kylie Jenner Photoshop'un kurbanı oldu

Kylie Jenner Photoshop'un kurbanı oldu

Genç milyarder Kylie Jenner, Instagram'dan bikinili bir fotoğraf paylaştı. Takipçileri ise fotoğrafta yamulma olduğunu hemen anladı. Yorumları fark eden, Jenner paylaşımını kaldırdı.

Kylie Jenner Photoshop'un kurbanı oldu

Yeni evinin havuzunda pozlar veren Kylie Jenner bacaklarını shop uygulayınca olanlar oldu. Takipçileri durumu fark edince Jenner fotoğrafı kaldırıp yeniden yükledi.

Durduğu havuzun mermerini yamulttuğunu fark etmeyen Jenner, fotoğrafını dakikalar içinde silip, kesilmiş olan yeni halini tekrar paylaştı.

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Jenner’ın Photoshop’lu fotoğrafı sosyal medyada hızla yayılırken, ünlü yıldız konuyla ilgili hiçbir yorum yapmadı.




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