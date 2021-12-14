Kylie Jenner'a 'Kopyacı Kezban' diyen Banu Alkan shop yaparak kendini dünya starlarının yanına koydu! Sosyal medyada tiye alındı! Türk sinemasının Afrodit'i Banu Alkan sosyal medya hesabından sık sık Kylie Jenner'ın onu kıskandığını ve taklit ettiğini belirten paylaşımlar yapıyor. Son olarak kendisini shopla Rihanna, Britney Spears ve Madonna'nın yanına koyması sosyal medyada dalga konusu oldu!

1 6 Afrodit lakaplı Yeşilçam yıldızı Banu Alkan, Instagram hesabından yaptığı ilginç paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.