KYME Satranç Turnuvasında kıyasıya mücadele

İzmir'in Aliağa ilçesinde, belediye tarafından geleneksel olarak düzenlenen "KYME Satranç Turnuvası" başladı.

Enka Spor Salonu'nda iki gün sürecek olan KYME Satranç Turnuvasına, Türkiye'nin dört bir yanından gelen satranç tutkunları katılım gösterdi. 180 sporcunun yarıştığı turnuva, saygı duruşu, İstiklal Marşının okunması ve Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Cahit Ayan'ın ilk hamlesi ile başladı. Ayan, yaptığı açılış konuşmasında turnuvaya katılan sporculara başarılar diledi. Turnuvanın başlaması ile sporcular arasında kıyasıya bir mücadeleye başladı. Türkiye'nin birçok şehrinden gelen sporcuların yanı sıra uluslararası derecelere sahip sporcular da turnuvaya katılım sağladı.

A,B ve C olarak üç farklı kategoride gerçekleştirilen turnuvada, Türkiye Satranç Federasyonu Uluslararası Hakemi Emin Yasa Altun ve Başhakem Mustafa Ulusoy'un yanı sıra dokuz hakem görev yapıyor.

KYME Satranç Turnuvasına güçlü bir hakem kadrosu ile geldiklerini belirten Uluslararası FİDE Hakemi Mustafa Ulusoy, "KYME Satranç Turnuvasında görev alan hakemlerimizin tamamı İzmir'de kendisini ispat etmiş iyi seviyede hakemler. Aliağa, satranç sporunda lokomotif ilçelerimizin başında geliyor. İzmir, milli takıma en fazla sporcu yetiştiren ilimizdir. Türkiye'nin önde gelen satranç sporcularının yarıştığı Kyme satranç turnuvası da satranç sporu için çok önemli. Aliağa'da da milli takımda olan ve dünya derecesi yapmış olan sporcularımız var. Satranç turnuvasını geleneksel hale getiren başta Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar olmak üzere tüm ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA