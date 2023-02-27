Kyo Sato kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyo Sato Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kyo Sato adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kyo Sato Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kyo Sato 21 Mart 2000 tarihinde ---, Tochigi şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 佐藤 響 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kyo Sato Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kyo Sato, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kyoto Sanga futbol takımında oynamaktadır. Kyoto Sanga takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Kyo Sato'nin Kyoto Sanga ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Kyo Sato Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kyo Sato isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kyo Sato Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kyo Sato futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2018 yılında RKU

2 Nisan 2018 yılında RKU FC

1 Ekim 2018 yılında RKU

1 Şubat 2022 yılında Sagan Tosu

14 Haziran 2022 yılında Kyoto Sanga

31 Ocak 2023 yılında Sagan Tosu

1 Şubat 2023 yılında Kyoto Sanga

Kyo Sato Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kyo Sato şuan Kyoto Sanga takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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