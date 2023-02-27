Kyo Won Han kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyo Won Han Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kyo Won Han kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kyo Won Han ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kyo Won Han kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyo Won Han Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kyo Won Han kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyo Won Han Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kyo Won Han adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kyo Won Han Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kyo Won Han 15 Haziran 1990 tarihinde Chungju, Chungbuk şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 한교원 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kyo Won Han Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kyo Won Han, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeonbuk Hyundai Motors futbol takımında oynamaktadır. Jeonbuk Hyundai Motors takımına 5 Ocak 2014 tarihinde katılmıştır. Kyo Won Han'nin Jeonbuk Hyundai Motors ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kyo Won Han Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kyo Won Han isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Kyo Won Han Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kyo Won Han futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Chosun College

1 Ocak 2011 yılında Incheon Utd.

5 Ocak 2014 yılında Jeonbuk Hyundai

1 Ocak 2017 yılında Hwaseong FC

30 Haziran 2017 yılında Jeonbuk Hyundai

Kyo Won Han kimdir

Kyo Won Han Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kyo Won Han şuan Jeonbuk Hyundai Motors takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Chungju Meeduck Middle School (충주미덕중학교, 2002-2004),
Chungju Commercial High School (충주상업고등학교, 2005-2007),
Chosun College of Science & Technology (조선이공대학교, 2008-2010)

Kyo Won Han Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore takımında 12 numaralı formasıyla 5 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

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Kyo Won Han nereli

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