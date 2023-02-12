Kyogo Furuhashi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyogo Furuhashi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kyogo Furuhashi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kyogo Furuhashi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kyogo Furuhashi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyogo Furuhashi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kyogo Furuhashi

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kyogo Furuhashi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kyogo Furuhashi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kyogo Furuhashi 20 Ocak 1995 tarihinde Ikoma, Nara şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Japonya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı 古橋 亨梧 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kyogo Furuhashi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini More than Sport GmbH yapmaktadır. Kyogo Furuhashi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Celtic Glasgow futbol takımında oynamaktadır. Celtic Glasgow takımına 19 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Kyogo Furuhashi'nin Celtic Glasgow ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Kyogo Furuhashi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Kyogo_Furuhashi

http://www.instagram.com/kyogo_furuhashi/

Kyogo Furuhashiboyu ve yaşı kaç

Kyogo Furuhashi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kyogo Furuhashi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Kyogo Furuhashi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kyogo Furuhashi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2013 yılında Chuo University

1 Şubat 2017 yılında FC Gifu

1 Ağu 2018 yılında Vissel Kobe

19 Temmuz 2021 yılında Celtic

Kyogo Furuhashi kimdir

Kyogo Furuhashi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kyogo Furuhashi şuan Celtic Glasgow takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sakuragaoka FC, Aspergas Ikoma FC, Kokoku HS, Chuo University

Kyogo Furuhashi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Japonya takımında 9 numaralı formasıyla 19 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

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Kyogo Furuhashi nereli

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