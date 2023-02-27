Kyohei Noborizato kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyohei Noborizato Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kyohei Noborizato adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kyohei Noborizato Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kyohei Noborizato 13 Kasım 1990 tarihinde Higashiosaka, Osaka şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 登里 享平 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kyohei Noborizato Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JAPAN SPORTS PROMOTION Co.,LTD. yapmaktadır. Kyohei Noborizato, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kawasaki Frontale futbol takımında oynamaktadır. Kawasaki Frontale takımına 1 Şubat 2009 tarihinde katılmıştır. Kyohei Noborizato'nin Kawasaki Frontale ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Kyohei Noborizato Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/noborizato_kyohei2/

Haberin Devamı

Kyohei Noborizato Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kyohei Noborizato isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Kyohei Noborizato Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kyohei Noborizato futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2009 yılında Kawasaki Front.

Kyohei Noborizato Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kyohei Noborizato şuan Kawasaki Frontale takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Kusaku Sports Shonen-dan Osaka, Osaka EXE '90 FC Jr, Osaka EXE '90 FC (2003-2005), Mitoyo Kagawanishi HS (2006-2008)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.