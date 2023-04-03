Kyohei Okanoichi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyohei Okanoichi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kyohei Okanoichi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kyohei Okanoichi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kyohei Okanoichi 11 Ekim 2005 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 岡野一 恭平 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kyohei Okanoichi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kawasaki Frontale U18 futbol takımında oynamaktadır. Kawasaki Frontale U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Kyohei Okanoichi'nin Kawasaki Frontale U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kyohei Okanoichi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kyohei Okanoichi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kyohei Okanoichi şuan Kawasaki Frontale U18 takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.
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