Kyohei Oknoichi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyohei Oknoichi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kyohei Oknoichi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kyohei Oknoichi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kyohei Oknoichi {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kyohei Oknoichi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kawasaki Frontale U18 futbol takımında oynamaktadır. Kawasaki Frontale U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Kyohei Oknoichi'nin Kawasaki Frontale U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kyohei Oknoichi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kyohei Oknoichi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kyohei Oknoichi şuan Kawasaki Frontale U18 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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