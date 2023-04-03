Kyohei Shibamoto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyohei Shibamoto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kyohei Shibamoto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kyohei Shibamoto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kyohei Shibamoto 28 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 芝元 今日平 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kyohei Shibamoto Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kansai University futbol takımında oynamaktadır. Kansai University takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Kyohei Shibamoto'nin Kansai University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kyohei Shibamoto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kyohei Shibamoto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Şubat 2021 yılında Kansai Univ.
Kyohei Shibamoto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kyohei Shibamoto şuan Kansai University takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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