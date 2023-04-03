Kyohei Shibamoto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyohei Shibamoto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Kyohei Shibamoto kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kyohei Shibamoto ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.