Kyohei Yoshino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyohei Yoshino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kyohei Yoshino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kyohei Yoshino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kyohei Yoshino 8 Kasım 1994 tarihinde Sendai, Miyagi şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 吉野 恭平 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kyohei Yoshino Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kyohei Yoshino, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yokohama FC futbol takımında oynamaktadır. Yokohama FC takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kyohei Yoshino'nin Yokohama FC ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Kyohei Yoshino Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kyohei Yoshino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kyohei Yoshino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kyohei Yoshino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2013 yılında Tokyo Verdy

8 Şubat 2014 yılında Sanf. Hiroshima

9 Şubat 2014 yılında Tokyo Verdy

7 Ağustos 2014 yılında Sanf. Hiroshima

25 Temmuz 2016 yılında Kyoto Sanga

31 Ocak 2018 yılında Sanf. Hiroshima

4 Ocak 2020 yılında Vegalta Sendai

9 Ocak 2023 yılında Yokohama FC

Kyohei Yoshino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kyohei Yoshino şuan Yokohama FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kyohei Yoshino Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC.ASK, A.C. Azzurri, Tokyo Verdy

Japonya A21 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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