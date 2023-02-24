Kyosuke Fujiyama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyosuke Fujiyama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Kyosuke Fujiyama kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kyosuke Fujiyama ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.