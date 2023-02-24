Kyosuke Fujiyama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyosuke Fujiyama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kyosuke Fujiyama adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kyosuke Fujiyama Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kyosuke Fujiyama 21 Nisan 1999 tarihinde ---, Osaka şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 藤山 恭輔 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kyosuke Fujiyama Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kyosuke Fujiyama, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Suzuka Point Getters futbol takımında oynamaktadır. Suzuka Point Getters takımına 12 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Kyosuke Fujiyama'nin Suzuka Point Getters ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.
Kyosuke Fujiyama Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kyosuke Fujiyama futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Şubat 2022 yılında FK Berane
29 Temmuz 2022 yılında OFK Niksic
12 Şubat 2023 yılında Suzuka PG
Kyosuke Fujiyama Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kyosuke Fujiyama şuan Suzuka Point Getters takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.
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