Kyota Hama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyota Hama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kyota Hama adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kyota Hama Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kyota Hama 18 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 濵 瞭太 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kyota Hama Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kansai University futbol takımında oynamaktadır. Kansai University takımına - tarihinde katılmıştır. Kyota Hama'nin Kansai University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kyota Hama Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kyota Hama Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kyota Hama şuan Kansai University takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.
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