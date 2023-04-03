Kyota Hama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyota Hama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Kyota Hama kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kyota Hama ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.