Kyota Sakakibara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyota Sakakibara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kyota Sakakibara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kyota Sakakibara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kyota Sakakibara 20 Ekim 2001 tarihinde ---, Shizuoka şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 榊原 杏太 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kyota Sakakibara Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kyota Sakakibara, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rissho University futbol takımında oynamaktadır. Rissho University takımına 1 Nisan 2020 tarihinde katılmıştır. Kyota Sakakibara'nin Rissho University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kyota Sakakibara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kyota Sakakibara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kyota Sakakibara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kyota Sakakibara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2020 yılında Rissho Univ.

12 Mayıs 2022 yılında Nagoya Grampus

31 Ocak 2023 yılında Rissho Univ.

17 Şubat 2023 yılında Nagoya Grampus

31 Ocak 2024 yılında Rissho Univ.

1 Şubat 2024 yılında Nagoya Grampus

Kyota Sakakibara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kyota Sakakibara şuan Rissho University takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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