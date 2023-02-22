Kyriakos Giaxis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyriakos Giaxis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kyriakos Giaxis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kyriakos Giaxis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kyriakos Giaxis 3 Nisan 2001 tarihinde Serres şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Κυριάκος Γιαξής şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kyriakos Giaxis Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAOK Thessaloniki B futbol takımında oynamaktadır. PAOK Thessaloniki B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Kyriakos Giaxis'nin PAOK Thessaloniki B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kyriakos Giaxis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kyriakos Giaxis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kyriakos Giaxis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kyriakos Giaxis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Panserraik. U19

25 Nisan 2017 yılında Panserraikos

4 Temmuz 2018 yılında PAOK U19

1 Temmuz 2021 yılında PAOK Saloniki B

Kyriakos Giaxis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kyriakos Giaxis şuan PAOK Thessaloniki B takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

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