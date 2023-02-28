Kyriakos Savvidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyriakos Savvidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kyriakos Savvidis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kyriakos Savvidis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kyriakos Savvidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyriakos Savvidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kyriakos Savvidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyriakos Savvidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kyriakos Savvidis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kyriakos Savvidis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kyriakos Savvidis 20 Haziran 1995 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Κυριάκος Σαββίδης şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kyriakos Savvidis Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini E.C.DIMITRIADIS sro yapmaktadır. Kyriakos Savvidis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Trnava futbol takımında oynamaktadır. Spartak Trnava takımına 9 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Kyriakos Savvidis'nin Spartak Trnava ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kyriakos Savvidis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kyriakos Savvidis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 525 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Kyriakos Savvidis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kyriakos Savvidis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında PAOK

2 Şubat 2015 yılında OFI Girit

11 Mart 2015 yılında PAOK

23 Şubat 2016 yılında Michalovce

30 Haziran 2016 yılında PAOK

8 Temmuz 2016 yılında Panionios

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

24 Ocak 2019 yılında Aris Selanik

8 Ağustos 2019 yılında Michalovce

9 Eylül 2020 yılında Spartak Trnava

Kyriakos Savvidis kimdir

Kyriakos Savvidis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kyriakos Savvidis şuan Spartak Trnava takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Kyriakos Savvidis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Yunanistan U21 takımında 10 numaralı formasıyla 7 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Kyriakos Savvidis nereli

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