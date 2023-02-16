Kyrylo Melichenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyrylo Melichenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kyrylo Melichenko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kyrylo Melichenko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kyrylo Melichenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyrylo Melichenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kyrylo Melichenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kyrylo Melichenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kyrylo Melichenko 7 Haziran 1999 tarihinde Svitlovodsk, Kirovograd Oblast şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Меліченко Кирило Олександрович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kyrylo Melichenko Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kyrylo Melichenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dynamo Dresden futbol takımında oynamaktadır. Dynamo Dresden takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kyrylo Melichenko'nin Dynamo Dresden ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

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Kyrylo Melichenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kyrylo Melichenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Kyrylo Melichenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kyrylo Melichenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2017 yılında Shakhtar U19

1 Temmuz 2018 yılında Shakhtar II

20 Ağu 2020 yılında FK Minaj

31 Aralık 2020 yılında Shakhtar II

1 Ocak 2021 yılında FK Mariupol

22 Temmuz 2022 yılında Dresden

Kyrylo Melichenko kimdir

Kyrylo Melichenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kyrylo Melichenko şuan Dynamo Dresden takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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Kyrylo Melichenko nereli

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