Kyrylo Petrov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyrylo Petrov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kyrylo Petrov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kyrylo Petrov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kyrylo Petrov 22 Haziran 1990 tarihinde Kiew şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Петров Кирило Валентинович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kyrylo Petrov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OFA yapmaktadır. Kyrylo Petrov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Korona Kielce futbol takımında oynamaktadır. Korona Kielce takımına 6 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Kyrylo Petrov'nin Korona Kielce ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kyrylo Petrov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kyrylo Petrov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Kyrylo Petrov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kyrylo Petrov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Dynamo 2 Kyiv

1 Ağustos 2009 yılında Dynamo Kyiv II

1 Ocak 2010 yılında Dinamo Kiev

1 Temmuz 2010 yılında Kryvbas

31 Aralık 2012 yılında Dinamo Kiev

14 Ocak 2013 yılında Goverla

30 Haziran 2013 yılında Dinamo Kiev

1 Temmuz 2013 yılında Arsenal Kyiv

25 Şubat 2014 yılında Korona Kielce

15 Ocak 2015 yılında Ordabasy

15 Şubat 2016 yılında Olimpik Donetsk

5 Ocak 2017 yılında Neftçi Baku

13 Ocak 2020 yılında Kolos Kovalivka

6 Nisan 2022 yılında Korona Kielce

Kyrylo Petrov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kyrylo Petrov şuan Korona Kielce takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

Kyrylo Petrov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ukrayna U21 takımında 18 numaralı formasıyla 9 Ekim 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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