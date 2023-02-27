Kyrylo Silich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyrylo Silich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kyrylo Silich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kyrylo Silich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kyrylo Silich 3 Ağustos 1990 tarihinde Odessa şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Сіліч Кирило Евгеньевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kyrylo Silich Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Kyrylo Silich, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

DFK Dainava Alytus futbol takımında oynamaktadır. DFK Dainava Alytus takımına 1 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Kyrylo Silich'nin DFK Dainava Alytus ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kyrylo Silich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kyrylo Silich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kyrylo Silich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kyrylo Silich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Dnister

1 Temmuz 2008 yılında Knyazha

1 Ocak 2009 yılında Nyva Vinnytsya

1 Temmuz 2009 yılında Obolon Kyiv II

1 Mart 2011 yılında Desna

1 Temmuz 2011 yılında Kulüpsüz

1 Mart 2012 yılında FK Odessa

1 Temmuz 2013 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2014 yılında Sillamäe Kalev

5 Şubat 2016 yılında Jelgava

1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

9 Mart 2017 yılında DFK Dainava

26 Haziran 2017 yılında Jonava

4 Mart 2018 yılında 07 Vestur

9 Mart 2019 yılında DFK Dainava

18 Haziran 2019 yılında United Victory

5 Şubat 2020 yılında Chornomorets

6 Kasım 2020 yılında United Victory

1 Ağustos 2021 yılında Marijampole C.

1 Mart 2022 yılında DFK Dainava

Kyrylo Silich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kyrylo Silich şuan DFK Dainava Alytus takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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