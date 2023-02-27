Kyu Dong Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyu Dong Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kyu Dong Lee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kyu Dong Lee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kyu Dong Lee 24 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 이규동 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kyu Dong Lee Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeonbuk Hyundai Motors futbol takımında oynamaktadır. Jeonbuk Hyundai Motors takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kyu Dong Lee'nin Jeonbuk Hyundai Motors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kyu Dong Lee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kyu Dong Lee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kyu Dong Lee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kyu Dong Lee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Boin MS

1 Ocak 2019 yılında Dongwon MS (S)

1 Ocak 2020 yılında Jeonbuk H. U18

25 Ocak 2023 yılında Jeonbuk Hyundai

Kyu Dong Lee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kyu Dong Lee şuan Jeonbuk Hyundai Motors takımında oynamakta ve 79 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kyu Dong Lee Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kyung Hee FC U12 (경희FCU12, 2015),Seongnam Migeum Elementary School (성남미금초등학교, 2016),Boin Middle School (보인중학교, 2017-2018),Dongwon Middle School (동원중학교, 2019),Jeonbuk Hyundai Motors U18 (전주영생고등학교, 2020-2022),

Güney Kore U14 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U15 takımında 4 numaralı formasıyla 26 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 3 gol atmıştır.

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