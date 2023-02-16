Kyu Hyun Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyu Hyun Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kyu Hyun Park kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kyu Hyun Park ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kyu Hyun Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyu Hyun Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kyu Hyun Park adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kyu Hyun Park Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kyu Hyun Park 14 Nisan 2001 tarihinde Seosan, Chungnam şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 박규현 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kyu Hyun Park Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FnS yapmaktadır. Kyu Hyun Park, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dynamo Dresden futbol takımında oynamaktadır. Dynamo Dresden takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kyu Hyun Park'nin Dynamo Dresden ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kyu Hyun Parkboyu ve yaşı kaç

Kyu Hyun Park Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kyu Hyun Park isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Kyu Hyun Park Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kyu Hyun Park futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Ulsan H. U18

1 Temmuz 2019 yılında Ulsan Hyundai

11 Temmuz 2019 yılında W. Bremen U19

1 Temmuz 2020 yılında W. Bremen II

30 Haziran 2021 yılında Ulsan Hyundai

2 Temmuz 2021 yılında W. Bremen

8 Temmuz 2022 yılında Dresden

30 Haziran 2023 yılında W. Bremen

Kyu Hyun Park kimdir

Kyu Hyun Park Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kyu Hyun Park şuan Dynamo Dresden takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mullae Middle School (2014-2016), Ulsan Hyundai (2017-2019), SV Werder Bremen (2019-2020)

Kyu Hyun Park Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore U23 takımında 12 numaralı formasıyla 26 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U18 takımında 19 numaralı formasıyla 25 Mayıs 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U17 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U15 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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Kyu Hyun Park nereli

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