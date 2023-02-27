Kyu Min Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyu Min Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kyu Min Park adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kyu Min Park Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kyu Min Park 8 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 박규민 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kyu Min Park Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeonbuk Hyundai Motors futbol takımında oynamaktadır. Jeonbuk Hyundai Motors takımına 8 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Kyu Min Park'nin Jeonbuk Hyundai Motors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kyu Min Park Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kyu Min Park isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kyu Min Park Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kyu Min Park futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında FC Yesan U18

1 Ocak 2020 yılında Gwangju Uni

8 Şubat 2022 yılında Jeonbuk Hyundai

Kyu Min Park Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kyu Min Park şuan Jeonbuk Hyundai Motors takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Daegu Shinheung Elementary School (대구신흥초등학교, 2012-2013),Ganggu Middle School (강구중학교, 2014-2016),FC Yesan U18 (FC 예산 U18, 2017-2019),Gwangju University (광주대학교, 2020-2021)

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