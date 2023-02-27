Kyu Pyo Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyu Pyo Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kyu Pyo Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kyu Pyo Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kyu Pyo Kim 8 Şubat 1999 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김규표 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kyu Pyo Kim Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GSEN Inc yapmaktadır. Kyu Pyo Kim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pohang Steelers futbol takımında oynamaktadır. Pohang Steelers takımına 4 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Kyu Pyo Kim'nin Pohang Steelers ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kyu Pyo Kim Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kyupyo_kim/

Kyu Pyo Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kyu Pyo Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kyu Pyo Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kyu Pyo Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında School Team SK

1 Ocak 2011 yılında Nunggok MS

1 Ocak 2014 yılında Pohang St. U18

1 Ocak 2017 yılında SungkyunkwanUni

4 Ocak 2019 yılında Pohang Steelers

4 Mart 2020 yılında Gyeongnam FC

31 Aralık 2020 yılında Pohang Steelers

7 Ocak 2022 yılında Hwaseong FC

31 Aralık 2022 yılında Pohang Steelers

Kyu Pyo Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kyu Pyo Kim şuan Pohang Steelers takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Neunggok Elementary School (능곡초, -2007)Chunnam Dragons U12 (광양제철남초, 2008-2009),Nunggok Elementary School (능곡초, 2010),Nunggok Middle School (능곡중, 2011-2013),Pohang Steelers U18 (포항제철고, 2014-2016)Sungkyunkwan University (성균관대, 2017-2018)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.