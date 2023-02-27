Kyung Ho Roh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyung Ho Roh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kyung Ho Roh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kyung Ho Roh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kyung Ho Roh 5 Temmuz 2000 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 노경호 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kyung Ho Roh Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DJ Management yapmaktadır. Kyung Ho Roh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pohang Steelers futbol takımında oynamaktadır. Pohang Steelers takımına 7 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Kyung Ho Roh'nin Pohang Steelers ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kyung Ho Roh Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kyungho__0/

Kyung Ho Roh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kyung Ho Roh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kyung Ho Roh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kyung Ho Roh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında FC Seoul U18

1 Ocak 2018 yılında S. Inchang HS

1 Ocak 2019 yılında Chosun Univ.

7 Ocak 2021 yılında Pohang Steelers

Kyung Ho Roh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kyung Ho Roh şuan Pohang Steelers takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Hakseong FC Youth Club (2010-2011),Hansol Elementary School (2012),Chung-Ang University Middle School (2014-2015),FC Seoul U18 (2016-2017),Inchang High School (2018),Chosun University (2019-2020)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.