Kyung Won Kwon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyung Won Kwon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kyung Won Kwon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kyung Won Kwon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kyung Won Kwon 31 Ocak 1992 tarihinde Seoul şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 권경원 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kyung Won Kwon Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IZ yapmaktadır. Kyung Won Kwon, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gamba Osaka futbol takımında oynamaktadır. Gamba Osaka takımına 9 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Kyung Won Kwon'nin Gamba Osaka ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Kyung Won Kwon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kyung Won Kwon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Kyung Won Kwon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kyung Won Kwon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Jeonbuk Hyundai

1 Ocak 2011 yılında Dong-A Univ.

1 Ocak 2013 yılında Jeonbuk Hyundai

10 Şubat 2015 yılında Al-Ahli (UAE)

2 Ocak 2017 yılında TJ Quanjian

3 Temmuz 2019 yılında Jeonbuk Hyundai

23 Aralık 2019 yılında Sangju Sangmu

7 Haziran 2021 yılında Jeonbuk Hyundai

17 Haziran 2021 yılında TJ Tianhai

18 Haziran 2021 yılında Kulüpsüz

15 Temmuz 2021 yılında Seongnam FC

9 Ocak 2022 yılında Gamba Osaka

Kyung Won Kwon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kyung Won Kwon şuan Gamba Osaka takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kyung Won Kwon Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Seoul Hyoje Elementary School (서울효제초등학교, 1998-2003),Seoul Jangan Middle School (서울장안중학교, 2004-2007),Jeonbuk Hyundai Motors U18 (전주영생고등학교, 2008-2010),Dong-A University (동아대학교, 2011-2012)

Güney Kore takımında 20 numaralı formasıyla 7 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 30 maçta 2 gol atmıştır.

Güney Kore U22 takımında 6 numaralı formasıyla 29 Aralık 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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