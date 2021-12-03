Netflix'in en fazla takip edilen dizileri arasında yer alan La Casa De Papel'in yeni sezon tarihi merak ediliyor. La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım ne zaman? Sorusu merakla araştırılıyor. Heyecan dolu 5. sezon ilk kısmın ardından gözler 2. kısmın yayınlanacağı tarihe çevrildi. La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım yayınlandı mı? La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım ne zaman?

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON 2. KISIM YAYINLANDI MI? LA CASA DE PAPEL 5. SEZON 2. KISIM NE ZAMAN?

Netflix'in en fazla takip edilen dizileri arasında yer alan La Casa De Papel'in yeni sezon tarihi merak ediliyor. Heyecan dolu 5. sezon ilk kısmın ardından gözler 2. kısmın yayınlanacağı tarihe çevrildi

La Casa De Papel, 5. sezon 2. kısım 3 Aralık tarihinde son 5 bölüm ile ekrana gelecek.

TOKYO ÖLÜYOR MU?

Son bölümde Tokyo'nun orduya karşı tek başına mücadele etmesinin ardından savaş hiddetlenmiş ve tüm askerler Tokyo baskı altına almıştı. Ancak, oradan çıkış olmayacağını bilen Tokyo, üzerine yerleştirdiği 5 el bombasının pimini çekerek patlatmış ve çevresindeki askerleri de etkisiz hale getirmişti.

Tokyo'nun yayınlanacak olan 2. kısımda aktif rol ile almaması ancak flashbeklerde yer alması bekleniyor..

YENİ DİZİ

Netflix, İspanya yapımı 'La Casa de Papel'in ana karakterlerinden Berlin'e odaklanan bir yan dizi hazırladığını açıkladı.

'Berlin' isimli dizide karakter, Pedro Alonso tarafından canlandırılacak