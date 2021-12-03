Son dakika | Merkez Bankası'ndan döviz kurlarına ikinci kez müdahaleTÜİK enflasyon oranını nasıl hesaplıyor? Enflasyon neye göre belirleniyor? Enflasyonu hangi kurum hesaplar?Kaderimin Oyunu dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?Bir Zamanlar Çukurova 115. bölüm full, tek parça izle | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm Youtube izleCamdaki Kız 22. bölüm full, tek parça izle | Camdaki Kız son bölüm izleEvlilik öncesi SMA testi nedir, nasıl yapılır? Evlilik öncesi SMA testi ücretli mi, yapılması zorunlu mu?Hazar Ergüçlü, kendisinden 19 yaş büyük yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile evleniyor mu? O detay gözlerden kaçmadıTÜİK başkanı kimdir? TÜİK Başkanı Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer biyografisiMenemenspor - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım yayınlandı mı? La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım ne zaman?
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım yayınlandı mı? La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım ne zaman?

La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım yayınlandı mı? La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım ne zaman?

La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım dizi severlerin araştırdığı konuların arasına girdi. Aksiyon dizilerini sevenler tarafından yakından takip edilen La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım bölümleri merak ediliyor. Peki La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım yayınlandı mı? La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım ne zaman? İşte detaylar...

La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım yayınlandı mı? La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım ne zaman?

Netflix'in en fazla takip edilen dizileri arasında yer alan La Casa De Papel'in yeni sezon tarihi merak ediliyor. La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım ne zaman? Sorusu merakla araştırılıyor. Heyecan dolu 5. sezon ilk kısmın ardından gözler 2. kısmın yayınlanacağı tarihe çevrildi. La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım yayınlandı mı? La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım ne zaman?

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON 2. KISIM YAYINLANDI MI? LA CASA DE PAPEL 5. SEZON 2. KISIM NE ZAMAN?

Netflix'in en fazla takip edilen dizileri arasında yer alan La Casa De Papel'in yeni sezon tarihi merak ediliyor. Heyecan dolu 5. sezon ilk kısmın ardından gözler 2. kısmın yayınlanacağı tarihe çevrildi

La Casa De Papel, 5. sezon 2. kısım 3 Aralık tarihinde son 5 bölüm ile ekrana gelecek.

screenshot-2.jpg

TOKYO ÖLÜYOR MU?

Son bölümde Tokyo'nun orduya karşı tek başına mücadele etmesinin ardından savaş hiddetlenmiş ve tüm askerler Tokyo baskı altına almıştı. Ancak, oradan çıkış olmayacağını bilen Tokyo, üzerine yerleştirdiği 5 el bombasının pimini çekerek patlatmış ve çevresindeki askerleri de etkisiz hale getirmişti.

Tokyo'nun yayınlanacak olan 2. kısımda aktif rol ile almaması ancak flashbeklerde yer alması bekleniyor..

screenshot-1-001.jpg

YENİ DİZİ

Netflix, İspanya yapımı 'La Casa de Papel'in ana karakterlerinden Berlin'e odaklanan bir yan dizi hazırladığını açıkladı.

'Berlin' isimli dizide karakter, Pedro Alonso tarafından canlandırılacak

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT