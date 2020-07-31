Netflix'in sevilen dizilerinden La Casa De Papel'in yeni sezonuna ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. Netflix'in Twitter hesabından diziye ilişkin paylaşım yapıldı. Paylaşımın ardından gözler dizinin beşinci sezonun başlama tarihine çevrilirken, dizinin hayranları merakla dizinin başlama tarihinin internette araştırmaya başladılar.Bu kapsamda La Casa De Papel 5.sezon ne zaman başlıyor, başlayacak? Kaç bölüm? Bitiyor mu? sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Netflix Türkiye'nin resmi Twitter hesabından #LaCasaDePapel etiketiyle yapılan paylaşımda,"Kısım 5: Soygun sona eriyor. ifadelerine yer verildi.Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da paylaşımı beğendi ve hesaplarında paylaştı. Dizinin beşinci sezonunun ne zaman başlayacağına ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Konuya ilişkin açıklamanın ilerleyen zamanlarda resmi kanallar aracılığıyla yapılacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan dizinin yaratıcısı Alex Pina’nın daha önce yaptığı açıklamada, sezonun iyi gitmesi durumunda sonraki sezonun çekimlerine başlanacağını söyledi.

LA CASA DE PAPEL 5.SEZON KAÇ BÖLÜM?

Dizininin 5.sezonun kaç bölüm olacağına ilişkin bir bilgilendirme yapılmadı. Bilgilendirme yapıldığı anda haberimiz güncellenecektir.

BİTİYOR MU?

Netflix, yayınlanacak 5. sezonun aynı zamanda dizinin final sezonu olacağını açıkladı.

DİZİNİN KONUSU?

Bir suç dehası planını gerçekleştirmek üzere polisi ustalıkla yönlendirirken sekiz hırsız, rehineler alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kilitler.

LA CASA DE PAPEL OYUNCULARI

Ursula Corbero (Tokyo), Alvaro Morte (Profesör), Itzar Itono (Lizbon), Pedro Alonso( Berlin), Alba Flores (Nairobi), Miguel Herran (Rio), Jaime Lorente (Denver) Esther Acebo (Stockholm), Enrique Arce (Arturo Roman), Darko Perić (Helsinki) Hovik Keuchkerian (Bogotá), Luka Peroš (Marsilya) ,Rodrigo de la Serna (Palermo)