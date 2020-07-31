Ünlü şarkıcı Rita Ora bikinisinin azizliğe uğradı!La Casa De Papel 5.sezon ne zaman başlıyor, başlayacak? Kaç bölüm? Bitiyor mu?AK Parti, Abdurrahman Dilipak'a dava açıyor!Sivas'ta yürek yakan görüntüler! Aynı aileden 4 kişi toprağa verildiŞehir Hatlarında yoğunluk yaşandı! Maske ve mesafe yok sayıldıSerdar Ortaç'tan samimi itiraflar: "Acun konusunda çok pişmanım!"Cem Belevi'nin sevgilisi Zehra Yılmaz kimdir? Kaç yaşında? Nereli?Lakers, Clippers'ı Lebron James'le yıktı20.30 HADİ ipucu cevabı nedir? 31 Temmuz HADİ joker kodu nedir?Günlük burç yorumları 1 Ağustos Cumartesi 2020
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. La Casa De Papel 5.sezon ne zaman başlıyor, başlayacak? Kaç bölüm? Bitiyor mu?

La Casa De Papel 5.sezon ne zaman başlıyor, başlayacak? Kaç bölüm? Bitiyor mu?

Netflix'in sevilen ve fenomen dizilerinden olan La Casa De Papel hakkında yapılan Twitter paylaşımının ardından dizinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Bu kapsamda diziyi takip edenlerLa Casa De Papel 5.sezon ne zaman başlıyor, başlayacak? Kaç bölüm? Bitiyor mu? sorularının cevaplarını merak ediyor.

La Casa De Papel 5.sezon ne zaman başlıyor, başlayacak? Kaç bölüm? Bitiyor mu?

Netflix'in sevilen dizilerinden La Casa De Papel'in yeni sezonuna ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. Netflix'in Twitter hesabından diziye ilişkin paylaşım yapıldı. Paylaşımın ardından gözler dizinin beşinci sezonun başlama tarihine çevrilirken, dizinin hayranları merakla dizinin başlama tarihinin internette araştırmaya başladılar.Bu kapsamda La Casa De Papel 5.sezon ne zaman başlıyor, başlayacak? Kaç bölüm? Bitiyor mu? sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

La Casa De Papel 5.sezon ne zaman başlıyor, başlayacak? Kaç bölüm? Bitiyor mu?

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Netflix Türkiye'nin resmi Twitter hesabından  #LaCasaDePapel etiketiyle yapılan paylaşımda,"Kısım 5: Soygun sona eriyor. ifadelerine yer verildi.Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da paylaşımı beğendi ve hesaplarında paylaştı. Dizinin beşinci sezonunun ne zaman başlayacağına ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Konuya ilişkin açıklamanın ilerleyen zamanlarda resmi kanallar aracılığıyla yapılacağı tahmin ediliyor. 

 

 

Öte yandan dizinin yaratıcısı Alex Pina’nın daha önce yaptığı açıklamada, sezonun iyi gitmesi durumunda sonraki sezonun çekimlerine başlanacağını söyledi. 

LA CASA DE PAPEL 5.SEZON KAÇ BÖLÜM?

Dizininin 5.sezonun kaç bölüm olacağına ilişkin bir bilgilendirme yapılmadı. Bilgilendirme yapıldığı anda haberimiz güncellenecektir.

La Casa De Papel 5.sezon ne zaman başlıyor, başlayacak? Kaç bölüm? Bitiyor mu?

BİTİYOR MU?

Netflix, yayınlanacak 5. sezonun aynı zamanda dizinin final sezonu olacağını açıkladı.

DİZİNİN KONUSU?

Bir suç dehası planını gerçekleştirmek üzere polisi ustalıkla yönlendirirken sekiz hırsız, rehineler alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kilitler. 

La Casa De Papel 5.sezon ne zaman başlıyor, başlayacak? Kaç bölüm? Bitiyor mu?

LA CASA DE PAPEL OYUNCULARI

Ursula Corbero (Tokyo), Alvaro Morte (Profesör), Itzar Itono (Lizbon), Pedro Alonso( Berlin), Alba Flores (Nairobi), Miguel Herran (Rio), Jaime Lorente (Denver) Esther Acebo (Stockholm), Enrique Arce (Arturo Roman), Darko Perić (Helsinki) Hovik Keuchkerian (Bogotá), Luka Peroš (Marsilya) ,Rodrigo de la Serna (Palermo)

Tayfun Altuntaş
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT