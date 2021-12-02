La Casa de Papel Netflix'te yayınlandığı ilk günden beri tüm dünyada izlenme rekorları kırıyor. Dizinin büyük bir izleyici kitlesi bulunuyor. Dizinin son sezonunun yayınlanacak olması sevenleri tarafından büyük üzüntüyle karşılanıyor. Ancak sosyal medyada diziyle ilgili bir söylenti yayıldı. Dizide hayatını kaybetmiş ve çok sevilen Berlin isimli karakterin spin-off dizinin çekileceği söylendi. Dizinin hayranları tarafından bu haberin gerçek olma ihtimali bile büyük bir sevinçle karşılandı. Bu bağlamda, La Casa de Papel bitiyor mu? La Casa de Papel Berlin karakterinin dizisi mi çıkıyor? Berlin'i kim canlandıracak? Soruları haberimizde yanıtlıyoruz...

LA CASA DE PAPEL BİTİYOR MU? SON SEZON NE ZAMAN YAYINLANIYOR?

Netflix'in 2017 yılında yayınladığı ve çıktığı anda dünyanın en popüler dizilerinden biri hale gelen La Casa de Papel, artık son sezonuna geliyor. Dizi 5 sezonda, toplam 41 bölümle izleyiciyle buluştu. Dizinin son beş bölümü 3 Aralık 2021 tarihinde yayına girecek.

LA CASA DE PAPEL BERLİN KARAKTERİNİN DİZİSİ Mİ ÇIKIYOR? BERLİN'İ KİM CANLANDIRACAK?

La Casa de Papel dizisinin vedasına günler kaldı. Ancak sevenlerini mutlu edecek bir sürpriz bir gelişme gerçekleşti. Netflix aldığı kararla, La Casa de Papel evrenini genişletmeye karar verdi. Yeni dizi için çalışmalara başlandı.

Yeni dizinin ismi 'Berlin' olacak. İsminden de anlaşılacağı gibi dizi La Casa de Papel'in popüler karakteri Berlin hakkında olacak. Berlin karakterini La Casa de Papel'de olduğu gibi Pedro Alonso canlandıracak.

Berlin karakteri dizide iki numaralı lider konumundaydı. Karanlık bir tarafı da bulunan karakter izleyiciler tarafından çok sevilmiş, karaktere özel bir hayran kitlesi oluşmuştu.