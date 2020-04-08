La Casa de Papel dizisindeki Helsinki, İstanbul olmak istediğini söyledi!
Barcelona'nın resmi Twitter hesabından dün bir video yayımlandı. O videoda La Casa de Papel dizisindeki heybetli görünümüyle Helsinki vardı. Kendisine sorulan "Helsinki olmasaydın ne olurdun?" sorusuna İstanbul cevabı verdi.
Dünyayı kasıp kavuran İspanyol dizi La Casa de Papel'deki Helsinki, İstanbul olmak istediğini söyledi.
İspanyol dizisi La Casa de Papel’in ana karakterlerinden biri olan Sırp oyuncu Darko Peric, dizideki adıyla 'Helsinki' Barcelona Kulübünün sosyal medya hesabından kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.
İMAMOĞLU: HELSİNKİ HAKLI
Peric, “Helsinki olmak istemeseydin hangi şehir olmak isterdin?” sorusuna “İstanbul” yanıtını verdi.
Şişşşt Nekşfliş @netflixturkiye!— FC Barcelona (?) (@fcbarcelona_tr) April 7, 2020
? Bak, @lacasadepapel starı bize ne söyledi:
?????? "Helsinki olmasaydım, İstanbul olmak isterdim" pic.twitter.com/MHykQBP9oA
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Peric'in bu yanıtını paylaşarak 'Helsinki haklı' yorumunu yaptı.
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