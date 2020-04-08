La Casa de Papel dizisindeki Helsinki, İstanbul olmak istediğini söyledi!

Dünyayı kasıp kavuran İspanyol dizi La Casa de Papel'deki Helsinki, İstanbul olmak istediğini söyledi.

İspanyol dizisi La Casa de Papel’in ana karakterlerinden biri olan Sırp oyuncu Darko Peric, dizideki adıyla 'Helsinki' Barcelona Kulübünün sosyal medya hesabından kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

İMAMOĞLU: HELSİNKİ HAKLI

Peric, “Helsinki olmak istemeseydin hangi şehir olmak isterdin?” sorusuna “İstanbul” yanıtını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Peric'in bu yanıtını paylaşarak 'Helsinki haklı' yorumunu yaptı.