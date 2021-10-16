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"La Casa de Papel" dizisininin Berlin'i Pedro Alonso İstanbul'da!

"La Casa de Papel" dizisindeki Berlin karakteriyle dünyaca tanınan İspanyol oyuncu Pedro Alonso O'choro, "Filipo'nun Kitabı" adlı eserinin tanıtımı için Türkiye'ye geldi. CVK Park Bosphorus Hotel'de düzenlenen basın toplantısında kaleme aldığı kitabı tanıttı.

"La Casa de Papel" dizisininin Berlin'i Pedro Alonso İstanbul'da!

Pedro Alonso O'choro, "La Casa de Papel" dizisindeki Berlin karakteriyle dünya çapında bir üne kavuştu. 

İspanyol dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Pedro Alonso O'choro, CVK Park Bosphorus Hotel'de basının eşlik ettiği toplantıda, "Filipo'nun Kitabı" adlı yeni eserini tanıttı ve kariyer hayatıyla ilgili bilgi verdi.

"La Casa de Papel" dizisininin Berlin'i Pedro Alonso İstanbul'da!

PEDRO ALANSO İSTANBUL'DA

Pedro Alonso O'choro, toplantı sonrası otelin terasında fotoğraf çektirdi.

"La Casa de Papel" dizisininin Berlin'i Pedro Alonso İstanbul'da!

"FİLİPO'NUN KİTABI"

Alonso, "Filipo'nun Kitabı" isimli eserinde geçmişe yolculuk yaparak, imparatorluk günlerinde doğuda görev yapan Romalı asker Filipo'yu anlatıyor.

"La Casa de Papel" dizisininin Berlin'i Pedro Alonso İstanbul'da!

İSTANBUL'DA HAYRANLARIYLA BULUŞACAK

Gerçekleşecek kitap Fuarında da Alonso, 16-17 Ekim tarihlerinde imza günlerinde hayranlarıyla bir araya gelecek.

"La Casa de Papel" dizisininin Berlin'i Pedro Alonso İstanbul'da!​​​​​​​

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