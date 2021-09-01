La Casa De Papel yeni sezon ne zaman başlayacak 2021? La Casa De Papel 5. sezon ne zaman çıkacak 2021? soruları şu sıralar internet mecrasında diziseverler tarafından çokça aratılanlar arsında girdi. Yeni sezonunun merakla beklendiği dizi ile ilgili bilgilere biz de haberimizde yer verdik.

LA CASA DE PAPEL YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2021?

Netflix üzerinden yayınlanan ve dünya çapında hayran kitlesi bulunan La Casa De Papel'in yeni sezona sayılı günler kala dizinin izleyicileri merakla başlayacağı tarihi internetten aratmaya devam ediyor. Netflix La Casa De Papel'in yeni sezonuyla ilgili net tarihi açıkladı. 10 bölümden oluşacak final sezonu, iki parçaya bölünerek Netflix kullanıcılarına servis edilecek.

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK 2021?

Netflix platformunun ünlü dizisi La Casa De Papel'in 5. sezona başlangıç tarihi belli oldu. Netflix'ten gelen açıklama doğrultusunda dizi Eylül ayının ilk haftası izleyicisiyle buluşacak. İki parça olarak ekranlara gelecek dizinin ilk kısmı 3 Eylül 2021 tarihinde ve 2. kısmı ise 3 Aralık 2021 tarihinde yayınlanacak.

LA CASA DE PAPEL KONUSU NEDİR?

La casa de papel, Álex Pina tarafından yaratılan İspanya yapımı bir soygun ve suç dizisi. Dizi, "Profesör" liderliğindeki ekibin İspanya Kraliyet Darphanesi'ni ve İspanya Merkez Bankası'nı soymasını konu edinir.

YENİ SEZONDA YENİ OYUNCULAR

Yeni sezonda oyuncu kadrosuna İspanyol aktör Miguél Ángel Silvestre dahil oluyor. Silvestre, Tokyo'nun eski sevgilisi René olarak karşımıza çıkıyor.

Patrick Criado ise Berlin'in oğlu Rafael olacak. Ve çetenin en genç üyesi olarak kamera karşısına geçecek.

Projede yer alacak bir diğer yeni isim ise José Manuel Seda olacak. Ünlü ismi dizide, Komutan Sagasta karakterine hayat verecek.